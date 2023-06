WhatsApp si rinnova: bordi smussati per una veste grafica più accattivante

WhatsApp si sta per aggiornare con una serie di update che porteranno a una riprogettazione grafica completa dell’applicazione. Il primo indizio in tal senso è arrivato con il rilascio della beta per Android 2.23.106, che mostra l’interfaccia di navigazione inferiore ridisegnata, lasciando pensare che l’app potrebbe aggiornarsi per step.

Le novità dal punto di vista delle funzionalità di Whatsapp appaiono entusiasmanti e, insieme alle nuove possibilità offerte agli utenti, la popolare app di messaggistica potrebbe aggiornarsi anche come aspetto.

Altri esempi di questi lavori di restyling giungono dalla versione 2.23.12.15 in cui è balzato all’occhio un altro cambiamento importante: Meta sembra avere intenzione di rinnovare il pulsante che consente agli utenti di avviare rapidamente nuove chat, inserendolo in una forma quadrata e dai bordi smussati. La riprogettazione, in tal senso, riguarderà anche i pulsanti all’interno delle schede Chiamate e Stato, rispondendo a una vecchia richiesta degli utenti a proposito di un’interfaccia rinnovata che si andrà ad aggiungere ai lavori sulla tastiera per le emoji ridisegnata per migliorare l’esperienza visiva delle faccine.

Vi abbiamo già riportato, inoltre la notizia che Whatsapp introdurrà la possibilità di condividere foto di alta qualità.

Non ci resta che aspettare per verificare le nuove funzionalità e il nuovo aspetto di una delle app di riferimento sia per gli utenti Apple che per quelli Android.