WhatsApp rinnova le GIF e rilascia un'importante feature esclusiva iPhone

Dopo la novità relativa alla possibilità di utilizzare WhatsApp su quattro smartphone, vale la pena tornare a trattare i progressi relativi alla popolare app di messaggistica istantanea. Infatti, sono arrivate novità relative alle GIF e soprattutto i primi utenti possono usare un'importante feature in esclusiva per iPhone.

Partendo dalla questione GIF, WABetaInfo ha scovato, contestualmente alla versione Beta 2.23.10.2 dell'app ufficiale di WhatsApp per Android, una funzionalità che è attualmente in fase di test. Più precisamente, ora i primi utenti possono riscontrare la riproduzione automatica delle GIF. Può sembrare una cosa di poco conto, ma è la classica feature che si inserisce nel "flusso" relativo all'utilizzo dell'app.

Ricordiamo infatti che finora per "avviare" una GIF risultava necessario premere su di essa. Adesso, invece, mediante il succitato update, gli utenti coinvolti stanno vedendo le GIF "avviarsi" in automatico all'apertura di una chat o quando si effettua lo scrolling di una conversazione. In ogni caso, la riproduzione automatica avviene solamente una volta, mentre sarà poi necessario premere sulla GIF per farla partire nuovamente (o perlomeno questo è ciò che accade per ora in fase Beta).

Arrivando invece alla funzionalità in esclusiva per iPhone, quest'ultima è stata messa in luce anche da Gizchina. A tal proposito, la versione Beta 2.23.9.70 dell'app di WhatsApp per iOS, legata al programma TestFlight, ha introdotto una feature chiamata Voice Message Transcripts. Come si evince dal nome, quest'ultima permette di "trasformare" i messaggi vocali in testo, così che l'altra persona che prende parte alla conversazione possa leggere quanto inviato (anziché doverlo per forza ascoltare).

Tra l'altro, risulta anche possibile effettuare ricerche relativamente al contenuto dei messaggi vocali e viene preservata la crittografia end-to-end, visto che l'operazione viene svolta direttamente sullo smartphone dell'utente. In ogni caso, per ora, come potete vedere anche dagli screenshot presenti in calce alla notizia, questa funzionalità sembra essere legata solamente alla lingua inglese. Si tratta però di un passo in avanti importante, per quanto attualmente in fase Beta.