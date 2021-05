WhatsApp ci ripensa sulla nuova Privacy: potremo continuare a usarlo?

Dopo aver fatto il punto della situazione sull'entrata in vigore delle nuove politiche sulla privacy di WhatsApp il cui termine, ricordiamo, è fissato per il 15 maggio, torniamo sull'argomento per via di alcune interessanti dichiarazioni dell'azienda.

Secondo quanto è possibile leggere nelle nuove FAQ di WhatsApp, "Nessuno perderà il proprio account o vedrà limitate le proprie funzionalità su WhatsApp il 15 Maggio a causa di questo aggiornamento". Un messaggio ben diverso da quanto precedentemente dichiarato dall'azienda, quando lasciava presagire una compromissione immediata nelle funzionalità dell'applicazione di messaggistica istantanea.

L'ultima versione della pagina infatti, recitava che "Se non avete accettato - la nuova privacy - WhatsApp non eliminerà il vostro account. Tuttavia, non avrete la possibilità di utilizzare tutte le funzionalità di WhatsApp sino all'accettazione. Per un breve periodo di tempo, sarete in grado di ricevere chiamate e notifiche, ma non sarà possibile leggere o spedire messaggi dall'applicazione".

Secondo quanto riportato dalla fonte, questo cambio di rotta consentirà senza dubbio agli indecisi di ponderare al meglio la propria decisione, pur senza perdere le funzionalità dell'app. Lo scotto da pagare sarà la presenza di un promemoria che, a intervalli più o meno regolari, ci ricorderà di leggere e accettare le nuove politiche sulla privacy.

Una notifica che, dopo un determinato periodo di utilizzo, dovrebbe infine diventare persistente. A questo punto gli utenti inizieranno contestualmente a ricevere le prime limitazioni e dopo un determinato periodo di tempo non saranno più in grado di accedere alle chat standard. L'ultimo step infine prevede la perdita della funzionalità limitata.

Ricordiamo che, qualora accettaste le nuove politiche sulla privacy, le vostre conversazioni continueranno a essere crittografate a livello end-to-end, dunque solo voi e il vostro interlocutore potrete avere accesso al contenuto condiviso. Le nuove politiche si riferiscono infatti ai messaggi a carattere commerciale, dunque ai clienti WhatsApp Business e a chi interagisce con le aziende.