WhatsApp, risolte 6 vulnerabilità dell'app su Android e iOS

WhatsApp ha annunciato tramite un suo nuovo sito ufficiale, in particolare nella sezione dedicata a privacy e sicurezza, che è riuscita a sistemare ben 6 vulnerabilità altamente pericolose, ma che per fortuna non sono state scoperte da malintenzionati.

Nello specifico, 2 di questi bug sono stati scoperti grazie al Bug Bounty Program, un’iniziativa creata da Facebook Inc. per premiare tutti gli sviluppatori che trovano vulnerabilità e le segnalano direttamente all’azienda tramite la pagina ufficiale Whitehat; i restanti 4 invece sono stati scoperti durante i classici controlli di routine con l’aiuto di sistemi automatizzati.

Ciò che ha colpito molti utenti è stata la creazione di questa nuova sezione nel sito ufficiale di WhatsApp: tra le varie schede come Funzioni, FAQ e Scarica ora c’è anche quella dedicata alla Sicurezza, ideata appositamente per essere più trasparenti con l’utenza e spiegare quali vulnerabilità vengono scoperte e quando esse vengono sistemate. Per esempio, scorrendo verso il basso sarà possibile trovare tutti gli aggiornamenti principali tra 2018 e 2020 che hanno risolto bug particolarmente pericolosi.

Stando a quanto dichiarato da WhatsApp in tale sezione, “privacy e sicurezza sono nel nostro DNA e per questo ci impegneremo a mantenere standard elevati di sicurezza per i due miliardi di utenti nel mondo. Con ogni nuova feature terremo sempre in considerazione tutte le implicazioni in ambito sicurezza e la vostra protezione”.

Intanto nella beta stanno arrivando tante funzioni inedite tra cui la “modalità Vacanza” per ignorare le chat archiviate anche quando si ricevono messaggi e il Multisfondo per personalizzare ogni singola chat.