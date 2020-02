WhatsApp ha fatto altri ritocchi alla Dark Mode: ecco gli screenshot

Dopo essere arrivata nella versione Beta sia su Android che su iOS, la Dark Mode di WhatsApp torna a far parlare di sé per via di alcuni ritocchi effettuati nell'ultima versione dell'applicazione per Android, ovvero la Beta 2.20.60.

In particolare, stando a quanto riportato da WABetaInfo, il team dietro alla popolare piattaforma di messaggistica istantanea ha implementato altri sfondi oltre a quelli che erano già stati introdotti con l'update alla versione 2.20.31. Ebbene, come potete vedere dagli screenshot presenti in calce alla notizia, ora sono disponibili più opzioni in termini di colori a tinta unita.

Vi ricordiamo che la precedente versione dell'applicazione implementava solamente 6 sfondi a tinta unita per la Dark Mode, mentre adesso, recandosi nel percorso Impostazioni > Chat > Sfondo > Colori a tinta unita, è possibile scegliere tra 27 colori diversi.

Insomma, tutto fa pensare che il team di WhatsApp stia mettendo in atto gli ultimi ritocchi, perlomeno per quanto riguarda la versione Android dell'applicazione. In ogni caso, stiamo utilizzando il tema scuro da quasi due mesi e non abbiamo mai avuto particolari problemi. A tal proposito, se disponete di un dispositivo compatibile, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida su come attivare la Dark Mode di WhatsApp (Beta Android).