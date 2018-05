Whatsapp rivoluziona i gruppi: ecco tutte le nuove funzionalità in arrivo

Rivoluzione in arrivo per i gruppi Whatsapp. La piattaforma di messaggistica istantanea controllata da Facebook, infatti, ha annunciato una vasta gamma di novità in arrivo prossimamente per tutti gli utenti, a conferma del fatto che i gruppi sono ormai diventati un punto cruciale nell'economia dell'applicazione.

Sono sempre più, infatti, gli utenti che li utilizzano: si va dai gruppi di studio a quelli informativi, passando per i classici gruppi tra amici a quelli tra genitori. Negli ultimi tempi anche alcune autorità hanno iniziato ad adottare questo sistema, ad esempio per coordinare i soccorsi o organizzare i turni di lavoro.

Le novità abbracciano praticamente tutti gli aspetti della funzione:

Per le descrizioni del gruppo è previsto un breve testo da inserire nel tab delle informazioni in cui gli amministratori potranno indicare le regole fondamentali di buona condotta, tra cui lo scopo per cui è stato creato, le regole ed ovviamente l'argomento. Il suddetto testo sarà visualizzato in cima alla discussione ogni qualvolta si aggiunge una nuova persona;

Per gli amministratori sono in arrivo delle nuove impostazioni . Questi potranno, ad esempio, limitare i permessi degli utenti, scegliendo chi potrà cambiare l'oggetto, la descrizione e l'immagine del gruppo;

Sarà anche introdotta una panoramica per le menzioni . Attraverso il tasto @ inserito in basso a destra, sarà possibile leggere tutti i messaggi in cui un utente è stato menzionato durante il periodo di inattività;

Finalmente, sarà introdotta anche la ricerca dei partecipanti, attraverso un apposito campo inserito nella schermata.

Infine, gli amministratori saranno anche in grado di revocare i privilegi di amministratore agli altri partecipanti del gruppo ed i creatori non potranno più essere rimossi.