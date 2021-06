Whatsapp, è rivoluzione: in arrivo la modalità multi-device per usarlo su più dispositivi

Come già anticipato qualche settimana fa, WhatsApp avrà presto la modalità multi-device. Ma cosa cambierà per noi utenti? Cerchiamo di scoprirlo insieme, grazie alle ultime indiscrezioni emerse in rete in queste ore.

La modalità multi-device consentirà di utilizzare WhatsApp su più dispositivi contemporaneamente, senza l'obbligo di mantenere il dispositivo principale "connesso". Se qualcuno di voi ha utilizzato WhatsApp Web in passato, saprà che per usare l'app di messaggistica su Desktop o Tablet in contemporanea con il proprio smartphone, è strettamente indispensabile che quest'ultimo sia connesso a internet tutto il tempo, pena la caduta della connessione anche sul dispositivo secondario.

La nuova modalità permetterà a tutti i dispositivi registrati di sincronizzarsi autonomamente. Attualmente ancora in pieno sviluppo, apprendiamo però alcune delle sue caratteristiche, grazie all'indispensabile contributo di WABetaInfo:

I dispositivi collegati possono funzionare senza una connessione Internet attiva sul dispositivo principale;

Il tuo dispositivo principale può rimanere disconnesso da Internet per un massimo di 2 mesi;

Puoi collegare fino a 4 dispositivi al tuo account WhatsApp;

I dispositivi supportati includono WhatsApp Web, WhatsApp Desktop e il portale Facebook;

Il multi-dispositivo verrà rilasciato come funzionalità beta per le persone che vorranno provarlo e inizialmente sarà opzionale;

Le chiamate vocali e video funzionano su dispositivi collegati;

Non puoi inviare messaggi o chiamare persone su cui è installata una versione obsoleta di WhatsApp;

La funzione dovrebbe arrivare entro 2 mesi, anche se ovviamente quella data potrebbe slittare.

La funzionalità dovrebbe arrivare presto ai primi fortunati utenti Android iscritti al canale Beta sul Play Store. In attesa di provarla con mano, ricordiamo che si è da poco conclusa la diatriba sull'accettazione delle nuove condizioni per la privacy di WhatsApp.