WhatsApp, è rivoluzione: migrazione chat da Android a iOS e viceversa disponibile

Uno dei più grandi dibattiti che essenzialmente da sempre vertono su WhatsApp è la questione della migrazione delle chat da un dispositivo Android a un iPhone e viceversa. Infatti, questo passaggio in determinati contesti può non risultare semplice, tanto da tirare in ballo programmi di terze parti. Tuttavia, le cose stanno cambiando.

Infatti, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac, nonché come ufficializzato direttamente da WhatsApp su Twitter, finalmente il servizio di messaggistica istantanea di proprietà di Meta ha ricevuto l'implementazione di una procedura interna e "nativa" per trasferire interamente le chat da una piattaforma all'altra.

Più precisamente, come si può leggere sul portale ufficiale del supporto di WhatsApp, a partire dalla versione 2.22.7.74 dell'app WhatsApp per Android e dalla versione 2.22.10.70 dell'app WhatsApp per iOS è possibile effettuare tutto in modo semplice. Per intenderci, basta passare per l'app "Passa a iOS", nel caso di una migrazione da Android a iPhone.

Insomma, Mark Zuckerberg e soci stanno semplificando la vita a tutti coloro che vogliono eseguire un cambio di dispositivo, passando a uno smartphone con un altro sistema operativo. Una delle più grandi questioni legate a WhatsApp sembra dunque giungere al termine, dato che ora non ci sarà più bisogno di passare per software di terze parti e simili. In ogni caso, ricordiamo che si tratta di un periodo di novità in generale per l'app di messaggistica istantanea, considerata anche l'estensione del tempo utile a cancellare i messaggi su WhatsApp.