Whatsapp: sarà più facile segnare i messaggi come già letti, ecco come

Di recente, Whatsapp ha rilasciato la nuova versione beta dell'applicazione per Android, ormai arrivata alla versione 2.18.214, che introduce una funzione molto interessante che cambierà il modo attraverso cui gli utenti interagiscono con i messaggi.

Il tutto avverrà attraverso le notifiche interattive della stessa applicazione, che permetterà di segnare i messaggi come letti senza dover aprire il client.

Si tratta di una novità di rilievo, attraverso cui l'applicazione mira ad velocizzarne l'utilizzo da parte degli utenti. Fino ad ora, infatti, gli utenti di WhatsApp potevano cancellare le notifiche nascondendole o, in alternativa, premendo sul pulsante di risposta, attraverso cui è possibile rispondere alle chat singolarmente, senza dover aprire l'applicazione.

Il servizio di messaggistica, con l'ultima beta, sta testando il pulsante "segna come già letto", che come vi mostriamo nello screenshot presente in calce, segnerà in un colpo solo tutti i messaggi come letti ed andrà ad affiancarsi al pulsante di risposta. E' chiaro che, cliccando sull'opzione nuova, al mittente del messaggio apparirà la tanto odiata e temuta spunta blu.

Whatsapp ha già precisato che la funzione è disponibile al momento solo per i beta tester e, come spesso accaduto negli ultimi tempi, probabilmente approderà nel corso dei prossimi mesi al pubblico e su iOS.