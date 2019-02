Whatsapp: sarà possibile entrare nei gruppi solo dando il consenso

Whatsapp sarebbe pronto a soddisfare una delle richieste più frequenti degli utenti. Secondo quanto riferito da WABetaInfo, da sempre informati su tutto quanto concerne il mondo dell'app di messaggistica, gli sviluppatori dell'app starebbero sviluppando una feature che consentirà di entrare nei gruppi solo dopo aver dato l'ok.

Il tutto, come sempre, è ancora in fase beta, ma potrebbe presto vedere la luce per tutti.

La funzionalità è stata a lungo richiesta dagli utenti, che spesso si ritrovano in gruppi indesiderati e senza aver dato il loro consenso. Come vi mostriamo nello screenshot presente in calce, nel tab "privacy" sarà aggiunta una nuova funzione "gruppi", che permetterà di scegliere tre opzioni:

Tutti : l'utente potrà essere aggiunto ai gruppi in automatico;

: l'utente potrà essere aggiunto ai gruppi in automatico; I miei contatti : l'utente potrà essere sempre aggiunto nei gruppi dai suoi contatti. Riceverà l'invito ad unirsi ad un gruppo dalle persone che non si trovano nella rubrica;

: l'utente potrà essere sempre aggiunto nei gruppi dai suoi contatti. Riceverà l'invito ad unirsi ad un gruppo dalle persone che non si trovano nella rubrica; Nessuno: l'utente riceverà un invito per entrare in un gruppo da tutti, indipendentemente se questi si trovino nella lista contatti o meno.

Gli inviti potranno essere accettati nel giro di 72 ore, altrimenti scadranno e non saranno più validi. Non sarà possibile ricevere due inviti dallo stesso gruppo Whatsapp in contemporanea. Gli inviti arriveranno sotto forma di messaggio nella chat privata con l'amministratore: saranno presenti i pulsanti "accetta" e "rifiuta". Una vera e propria rivoluzione, destinata a fare felici milioni di utenti.