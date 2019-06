Whatsapp contro gli scambi di persona, in arrivo un'importante novità

A tutti prima o poi sarà capitato di inviare un messaggio o una fotografia ad un contatto sbagliato. Whatsapp, con l'ultimo aggiornamento emerso in rete, mira proprio a correggere problemi di questo tipo, come evidenziato da alcuni screenshot pubblicati dai colleghi tedeschi di SmartDroid.

La piattaforma di messaggistica controllata da Facebook, infatti, inserirà nella schermata d'invio delle fotografie una didascalia in cui verrà specificato il nome del destinatario del proprio messaggio. L'indicazione sarà aggiunta poco sopra al campo in cui è possibile scrivere il messaggio da allegare alla foto. Nello screenshot, in lingue tedesca, è presente sotto la freccia verso l'alto, nella parte bassa dell'interfaccia grafica.

Attualmente Whatsapp sta testando la novità con coloro che stanno prendendo parte al programma beta su Android, ma dovrebbe arrivare nelle prossime settimane a tutti gli utenti, anche su iOS.

Si tratta di un'aggiunta estremamente semplice ma al contempo molto utile, che eviterà l'invio accidentale di fotografie a persone errate, oltre che situazioni imbarazzanti e spiacevoli.

Dopo la possibilità di annullare l'invio dei messaggi entro un tempo limite (poi aumentato rispetto a quello iniziale), Whatsapp punta a migliorare ulteriormente l'esperienza di scrittura ed invio.

Ricordiamo che nel 2020 è previsto l'arrivo delle pubblicità tra le Storie dell'applicazione, che dal 1 Gennaio non sarà più compatibile con Windows Phone.