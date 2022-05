Whatsapp scatenata: in arrivo un'altra importante novità per i gruppi

Whatsapp è letteralmente scatenata e si prepara ad inserire un’altra novità nella sua app. Proprio nella giornata di ieri su queste pagine abbiamo riportato la notizia relativa alla modifica per gli Stati di Whatsapp, ma oggi arriva un’altra notizia.

A quanto pare, l’applicazione di messaggistica istantanea sta lavorando ad una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di lasciare “silenziosamente” le chat di gruppo senza avvisare tutti i membri del gruppo quando lo si fa. La differenza rispetto ad oggi è importante: attualmente, quando qualcuno lascia una chat di gruppo, l’applicazione indica nella cronologia che quella determinata persona ha abbandonato il gruppo. Con la nuova funzione invece sarà possibile lasciarlo “silenziosamente”, impedendo quindi a Whatsapp di mostrare l’alert. Ad essere avvisati saranno solo gli amministratori e gli utenti potranno scegliere questa opzione nel momento in cui lasciano la chat.

Insomma, il prossimo futuro potrebbe essere davvero costellato da grandi novità per l’applicazione di Mark Zuckerberg: secondo le ultime indiscrezioni, Whatsapp potrebbe anche studiare la possibilità di filtrare le chat per dire addio ai listoni di conversazioni quando si apre l’applicazione.

Come sempre, non sono emerse indicazioni in merito alla possibile data di lancio delle funzioni e probabilmente dovranno passare prima attraverso la beta per coloro che sono iscritti al programma di test.