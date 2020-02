WhatsApp, ecco gli screenshot dei nuovi sfondi legati alla Dark Mode

Dopo avervi fatto conoscere le novità introdotte con l'ultimo update, torniamo a parlare della Dark Mode di WhatsApp e dei suoi sfondi: abbiamo raccolto tutti gli screenshot del caso per farvi vedere come sta lavorando il team dell'azienda di Mark Zuckerberg.

In particolare, quelli di cui stiamo parlando sono sfondi a tinta unita che sono stati resi disponibili solamente per gli utenti che dispongono della versione Beta dell'applicazione WhatsApp per Android. Non preoccupatevi però: gli sviluppatori stanno lavorando ormai da parecchio tempo a questa funzionalità ed è ormai chiaro che il momento clou, ovvero il lancio per tutti nella versione stabile dell'app, stia per arrivare.

La Dark Mode di WhatsApp è infatti ormai essenzialmente completa e la stiamo utilizzando da diverse settimane senza alcun tipo di problema (a tal proposito, vi consigliamo di leggere la nostra guida su come attivare il tema scuro). Gli sfondi aggiunti con l'aggiornamento alla versione 2.20.31 sembrano quindi essere gli ultimi ritocchi in vista del rilascio della funzionalità per tutti.

D'altronde, come potete vedere dagli screenshot presenti in calce alla notizia, stiamo parlando semplicemente di 6 sfondi di colore diverso per la Dark Mode. Se avete a disposizione la Beta di WhatsApp, potete scaricare l'aggiornamento direttamente dal Play Store di Google. Se invece disponete della versione stabile dell'app, non vi resta che attendere l'annuncio definitivo da parte di WhatsApp.