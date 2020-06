WhatsApp: segnalati problemi in chat e ultimi accessi non disponibili, ecco cosa succede

Pare che nelle ultime ore WhatsApp stia riscontrando più di un problema. Sembra infatti che la famosa app di messaggistica targata Facebook non consenta più di vedere gli ultimi accessi e di sapere se i nostri contatti siano online o meno.

Le segnalazioni sul malfunzionamento di WhatsApp si sono moltiplicate nelle ultime ore: su Twitter e Downdector migliaia di utenti lamentano lo stesso problema. Al momento la diffusa app di messaggistica non consente di conoscere l'ultimo accesso dei nostri contatti, ne è possibile sapere se sono online.



L'impostazione relativa a questa funzione è normalmente modificabile dal menù della privacy. Tuttavia se si prova a modificare manualmente il settaggio dall'apposita tab, l'applicazione restituisce un messaggio di errore: "WhatsApp non è riuscita a cambiare le impostazioni privacy. Per favore riprova più tardi".

Al momento la società controllata da Facebook non ha fornito alcun tipo di suggerimento o soluzione. In attesa di conoscere gli sviluppi della situazione, fateci sapere se avete riscontrato lo stesso tipo di problema. A quanto pare la versione PC di WhatsApp si aggiornerà presto consentendo chiamate e videochiamate di gruppo.