Whatsapp semplifica le chat vocali: sempre meno invasive e più semplici

I colleghi di SamMobile riferiscono che nel corso delle prossime settimane Whatsapp lancerà una nuova funzione legata alle chat vocali che renderà questo sistema di comunicazione meno invasivo e più semplice da utilizzare.

Attualmente è già possibile creare una chiamata vocale di gruppo con un massimo di 32 persone, ma per coloro che non possono partecipare alla chiamata potrebbero risultare fastidiose. Con il nuovo sistema la situazione cambierà: una volta avviata una chat vocale di gruppo, infatti, verrà inviata una notifica ad ogni membro del gruppo che, se occupato, può ignorarla facilmente in quanto il telefono non continuerà a squillare.

Una volta che si è all’interno di una chat vocale di gruppo, sulla parte superiore dell’interfaccia grafica verrà mostrata una bolla con i controlli della chiamata, mentre a coloro che non possono partecipare sarà data la possibilità di continuare ad inviare e visualizzare i messaggi testuali.

Whatsapp ha spiegato che le nuove chat vocali saranno implementate nelle prossime settimane su tutti gli smartphone Android ed iOS, dopo il lancio dei gruppi da 128 partecipanti.

Parallelamente, Whatsapp sta anche facilitando la ricerca dei messaggi con una funzione a lungo attesa dagli utenti: la possibilità di effettuare la ricerca dei messaggi in base alla data d'invio o ricezione.