WhatsApp semplifica messaggi effimeri: attivarli per più chat sarà facilissimo

A qualche giorno dalla distribuzione generale delle reazioni ai messaggi WhatsApp, gli sviluppatori del servizio di messaggistica hanno rilasciato una versione beta rinnovata contenente una tanto semplice quanto interessante novità per i messaggi effimeri, la quale potrebbe facilitare non poco la loro attivazione.

Come segnalato dall’attento team di WaBetaInfo, con la beta 2.22.11.11 per Android di WhatsApp è stato introdotto un pulsante inedito che consente agli utenti di attivare il timer a più chat in un colpo solo: come potete vedere in calce alla notizia dagli screenshot catturati, proprio nella pagina di selezione del timer per l’autodistruzione dei messaggi – accessibile tramite il percorso Impostazioni > Account > Privacy > Timer predefinito messaggi – appare l’opzione di selezione unica delle chat.

Scendendo nel dettaglio, ci sarà un link specifico a una nuova sezione che ci consentirà di scegliere tutti i numeri di telefono con i quali vogliamo intrattenere conversazioni effimere, la cui scadenza rimane ancora fissata a 24 ore, 7 giorni e 90 giorni. In questa maniera non sarà più necessario intervenire su ogni singola chat una alla volta, bensì basterà attivare il timer su più chat contemporaneamente.

Trattandosi di una funzionalità in fase di test nella beta per Android non è affatto assicurato il lancio definitivo su WhatsApp; tuttavia, essendo una feature piuttosto comoda con ogni probabilità vedrà la luce nel corso delle prossime settimane, giusto il tempo di perfezionarla raccogliendo il feedback dell’utenza.

Nel mentre, ricordiamo che ci sono anche cambiamenti in arrivo per l’interfaccia utente di WhatsApp.