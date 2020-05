Whatsapp sfida Zoom: in arrivo le videochiamate a 50 persone su desktop?

Whatsapp a quanto pare sarebbe pronta a lanciare l'assalto finale a Zoom, l'applicazione-fenomeno della quarantena divenuta popolare in tutto il mondo a causa dell'aumento della popolarità delle videochiamate. Secondo WABetaInfo, la piattaforma di Mark Zuckerberg presto potrebbe consentire le videochiamate con 50 partecipanti su desktop.

Alcuni riferimenti alla feature è stata individuata in una versione beta di Whatsapp analizzata dal blog specializzato. A quanto pare gli sviluppatori intenderebbero includere una scorciatoia che indirizzerà gli utenti al nuovo Messenger Room di Facebook.

L'integrazione dovrebbe approdare anche sulla versione iOS ed Android dell'applicazione, e rappresenta un passo in avanti significativo verso l'ingresso prepotente di Whatsapp nel mercato dei servizi specializzati in videochiamate.

Di recente Whatsapp ha aumentato il limite dei partecipanti alle videochiamate da 4 ad 8, ma evidentemente gli ingegneri si sono resi conto che nonostante ciò è difficile tenere il passo di piattaforme come Zoom, Google Meets e Microsoft Teams che consentono di creare chiamate con molte più persone.

Non è chiaro quando debutterà questa funzione, ma il lancio potrebbe non essere immediato in quanto in quanto nonostante i riferimenti i menù non sono attivi nell'applicazione, tanto meno integrati nell'interfaccia. Parallelamente, Whatsapp sta anche continuando lo sviluppo del supporto multi-dispositivo che è stato a lungo richiesto dagli utenti.