WhatsApp sincronizzerà chat tra più smartphone secondari: novità dall'ultima beta

Qualche giorno addietro abbiamo discusso di una attesissima novità per lo stato WhatsApp attualmente in fase di sviluppo in casa Meta; oggi, invece, è la volta di una nuova funzionalità che si rivelerà estremamente comoda per tutti gli utenti. Di cosa si tratta? Della sincronizzazione automatica delle chat sui nostri telefoni secondari.

Gli attenti colleghi di WABetaInfo all’interno dell’ultima versione beta del servizio di messaggistica hanno scovato questa funzionalità in fase di sviluppo per una prima fase di test su Android. I tester ufficiali di WhatsApp potranno quindi scaricare la beta 2.22.15.13 tramite Play Store (ricordiamo che è possibile prendere parte al programma Beta semplicemente iscrivendosi tramite il negozio di applicazioni del robottino verde) e provarla con mano.

Il funzionamento è semplice: se oggi la versione stabile di WhatsApp non consente di trovare immediatamente la chat su un secondo smartphone associando lo stesso numero di telefono, richiedendo quindi il download del backup da Drive, in futuro a quanto pare sarà possibile copiare rapidamente le chat sul dispositivo mobile secondario tramite la sincronizzazione automatica della cronologia delle chat.

In poche parole, dovrebbe bastare il download di WhatsApp su un secondo smartphone e l’iscrizione con lo stesso profilo. A questo punto è doverosa una nota a margine: questa feature non sembra sfruttare la funzionalità multi-dispositivo lanciata nel novembre 2021, bensì l’opzione al momento definita come “Register Device As Companion” ancora in fase di sviluppo che richiede la semplice scansione di un codice QR per avere lo stesso account su più smartphone.

Non essendoci ancora informazioni sull’approdo di questo set di funzionalità nella versione stabile di WhatsApp, non ci resta che attendere novità dalle future beta.