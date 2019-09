Altro che Whatsapp e Skype, a Londra i numeri di telefono stanno finendo

Ofcom ha annunciato che metterà a disposizione altri 10 milioni di numeri di telefono di rete fissa a Londra attraverso l'introduzione di un nuovo prefisso "0204", che si aggiunge agli attuali "0207" e "0208" in vigore dal 2000 e "0203" attivo dal 2005. La decisione è stata presa in quanto ne è rimasto disponibile solo un milione.

Secondo l'Autorità di Regolamentazione, l'intero catalogo sarà esaurito entro dodici mesi, ecco perchè si è scelto di adottare tempestivamente le contromisure necessarie, come fatto dal Giappone che ha creato 10 miliardi di numeri a 14 cifre.

Le richieste per i nuovi numeri saranno accettate dal 1 Ottobre, mentre le utenze collegate diventeranno attive da Dicembre.

"Stiamo assistendo alla crescente richiesta di numeri 020, grazie all'espansione di Londra e la costruzione di nuove case ed uffici" ha affermato Liz Greenberg, responsabile della numerazione di Ofcom, secondo cui "questi dieci milioni di nuovi numeri ci consentiranno di soddisfare la domanda ed aiutare a mantenere la capitale connessa".

La notizia è sorprendente se si conta che viviamo nell'epoca in cui i servizi OTT come Whatsapp e Skype hanno praticamente preso il posto degli SMS ed i metodi tradizionali, ma nonostante ciò ogni anno vengono effettuati 44 miliardi di minuti di chiamate sui telefoni fissi.

L'evoluzione di Londra è indicativa del trend: fino al 1990 era disponibile solo il prefisso "01", poi sostituito da "071" per la parte interna e "081" per quella esterna. Nel 1994 i prefissi britannici hanno ottenuto il prefisso "01" per rendere riconoscibili i numeri fissi, mentre nel 2000 hanno fatto il debutto i numeri "020".