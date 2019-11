Whatsapp smetterà di funzionare su alcuni smartphone, ecco la lista

Tempo di scadenze per Whatsapp. Nel giro di tre mesi, infatti la piattaforma di messaggistica istantanea di Facebook smetterà di funzionare su diversi sistemi operativi mobile, tra cui figura Windows Phone. Gli annunci erano arrivati già qualche mese fa, e la presente news è da intendersi come un reminder per i possessori.

Di seguito la lista degli smartphone su cui non sarà più supportato Whatsapp, con le relative date:

31 Dicembre 2019 : Windows Phone e Windows Mobile

: Windows Phone e Windows Mobile 1 Febbraio 2020 : Android 2.3.7 e precedenti

: Android 2.3.7 e precedenti 1 Febbraio 2020: iOS 7 e precedenti

La notizia dell'addio a Windows Phone e Windows mobile era arrivata lo scorso maggio, quando la casa di Menlo Park aveva annunciato che "interromperà il supporto per Windows Phone il 31 Dicembre 2019". Gli sviluppatori hanno anche precisato che non è in fase di sviluppo alcuna nuova versione per Windows 10 Mobile o Windows 10.

Per quanto riguarda Android ed iOS, si tratta di build dei sistemi operativi ormai non più in uso dalla maggior parte degli utenti, che sono installate su dispositivi obsoleti ed non più supportati nemmeno da altre software house per motivazioni legate alla sicurezza e limitazioni hardware che evidentemente impediscono il corretto funzionamento di Whatsapp.

Fateci sapere se siete interessati o meno da questa notizia.