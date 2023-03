Whatsapp, spunta la truffa 'Mi manchi': cos'è e come proteggersi

Dopo la truffa dello squillo senza risposta, arriva una notizia simile. Questa volta protagonista è WhatsApp, con un messaggio che sta arrivando a diversi utenti.

Nel messaggio si legge quanto segue: “Ciao, non ti contatto da molto tempo. Non so se ti ricordi ancora di me, quindi ti ho inviato una mia foto. Mi Manchi molto. Come stai? Sono passato a un nuovo account Whatsapp e vorrei che tu aggiungessi il mio nuovo account Whatsapp. Possiamo connetterci meglio qui”.

Il più delle volte il messaggio arriva da numeri sconosciuti, che già dovrebbe risultare sospetto ma che potrebbe trarre in inganno gli utenti meno esperti. A condirlo c’è un link che se cliccato rimanda ad un sito web che permette ai cybercriminali di mettere le mani sui dati memorizzati sull’account Whatsapp. In alcuni casi si parla anche del download di malware che hanno infettato i PC ed anche gli smartphone, rendendo impossibile utilizzarli.

A quanto pare ad essere interessati sarebbero principalmente gli utenti che utilizzano Whatsapp Web, mentre su mobile è meno diffuso.

Come proteggersi quindi? Il consiglio ovviamente è di ignorare tali messaggi e di cancellarli il prima possibile, senza cliccare sul link che lo accompagna. La cautela in casi come questi deve sempre essere massima.