WhatsApp, ecco gli sticker animati e i codici QR per aggiungere contatti

Su WhatsApp sono finalmente arrivate le nuove e tanto attese funzioni: i codici QR istantanei per aggiungere i contatti e gli sticker animati. Anche la versione Web dell’app di messaggistica di casa Facebook vedrà qualche modifica interessante come la modalità scura e migliorie alle videochiamate.

Partiamo dagli sticker animati. In seguito alle prime curiosità mostrate da WABetaInfo vi avevamo già parlato del loro funzionamento nelle beta 2.20.194.7 su Android e 2.20.70.26 su iOS. Questi dettagli sono stati confermati dalle ultime novità condivise da WhatsApp tramite comunicato ufficiale, dove si è ribadito che questi sticker animati potranno essere creati e importati nell’app tramite programmi di terze parti, per poi poterli inviare ai propri contatti. Ci saranno comunque degli sticker ufficiali scaricabili dal WhatsApp Store.

La novità più interessante però sono i QR Code istantanei. Grazie a questa funzione sarà semplicissimo aggiungere nuovi contatti nel proprio smartphone. Come si fa? Basterà inquadrare con la fotocamera il QR Code e il numero di telefono della persona identificata dall’applicazione verrà aggiunto automaticamente nella vostra rubrica. Il codice QR è univoco e autogenerato e dall’ultima beta non risulta sia condivisibile via chat.

Infine, ecco gli ultimi aggiornamenti per l’app: la versione desktop di WhatsApp avrà la Dark Mode, giunta su smartphone a marzo e dall’arrivo imminente anche su Facebook; e le videochiamate di gruppo, che forse entro l’autunno 2020 vedremo anche su WhatsApp Web, potranno raggiungere massimo otto partecipanti.

Per quanto riguarda i pagamenti tramite l'applicazione, invece, dovremo aspettare ancora un po' di tempo. Dopo la sospensione in Brasile, infatti, i test si sono fermati.