WhatsApp strizza l'occhio al Metaverso: ecco la prima immagine degli Avatar

Non ci sono solamente nuove funzionalità per i gruppi su WhatsApp. Infatti, stando a quanto emerso sul Web, Mark Zuckerberg e soci stanno lavorando a una feature che per certi versi strizza l'occhio al Metaverso. Più precisamente, sembra proprio che siano in arrivo gli Avatar su WhatsApp.

In particolare, stando anche a quanto riportato da WaBetaInfo e Gizchina, all'interno della versione Beta 2.22.16.11 per Android della popolare app di messaggistica istantanea è stata scovata una sezione dedicata proprio agli Avatar. In quest'ultima, come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia, non c'è in realtà molto attualmente, se non un pulsante "Crea il tuo avatar" e una rapida descrizione ("un nuovo modo per essere te stesso su WhatsApp").

Non è passata inosservata, però, l'immagine che ritrae gli Avatar, che fornisce dunque una prima indicazione in merito allo stile grafico che verrà adottato all'interno di WhatsApp. In ogni caso, per il momento non ci sono ancora informazioni ufficiali, ma a quanto pare il team dietro all'app di messaggistica istantanea starebbe lavorando per rendere gli Avatar utilizzabili anche nelle videochiamate.

L'utilizzo che potrebbe però venire effettuato "sin da subito", o meglio da quando la feature verrà eventualmente resa disponibile per tutti, probabilmente sarà quello legato agli sticker. In ogni caso, non si conosce alcuna possibile data di arrivo della funzionalità. Non è però passato inosservato il fatto che Meta sembrerebbe voler portare gli Avatar di Facebook su WhatsApp.