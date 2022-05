Whatsapp studia la possibilità di filtrare le chat: addio ai listoni di conversazioni

Sono passati pochi giorni dal lancio del corposo aggiornamento per Whatsapp che ha portato con se tante novità al di fuori delle reactions, tra cui la possibilità di inviare messaggi con peso massimo di 2 gigabyte, ed a quanto pare l’app è al lavoro su altre funzioni per arricchire l’esperienza.

Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate da WABetaInfo, Whatsapp presto potrebbe prendere in prestito da Whatsapp Business una funzione che farebbe comodo a coloro che hanno una lunga lista di conversazioni: la possibilità di filtrare le chat.

Attualmente, Whatsapp Business consente di filtrare le chat in base a quelle che contengono messaggi non letti, da contatti presenti nella rubrica e gruppi. Il servizio di messaggistica istantanea, a quanto pare, starebbe valutando la possibilità di portare gli stessi filtri di Whatsapp Business anche sulla versione consumer. In questo modo si direbbe addio ai listoni di conversazioni.

Non è chiaro come sarà implementata questa opzione: per gli utenti Whatsapp Business il menù del filtro è presente nella barra di ricerca, ma secondo quanto emerso per l’app regolare l’interruttore dovrebbe essere sempre a disposizione.

WABetaInfo afferma che la funzionalità arriverà sia su desktop che Android ed iOS, ma probabilmente non a breve.

Parallelamente, intanto, Whatsapp starebbe anche semplificando i messaggi effimeri.