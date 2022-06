Whatsapp, altro super aggiornamento in arrivo: nuove opzioni per gruppi ed emoji

A pochi giorni dall’arrivo dell’aggiornamento che ha introdotto la possibilità di trasferire chat Whatsapp tra Android ad iOS, l’applicazione di messaggistica istantanea targata Meta si appresta ad accogliere un’ampia gamma di novità.

Secondo quanto riferito da WABetaInfo, infatti, gli sviluppatori stanno testando diverse nuove funzioni per i gruppi. In particolare, sarà introdotto un modo che permetterà agli amministratori di limitare chi potrà partecipare ad una chat di gruppo, se si invia un link d’invito. Nella fattispecie, Whatsapp introdurrà l’approvazione extra (opzionale) per coloro che ricevono tale link, in modo tale da aiutarli ad organizzare le chat di gruppo. La funzione dovrà essere attivata manualmente, e non sarà abilitata di default. Probabilmente si tratterà di un’opzione che sarà particolarmente utile per coloro che gestiscono gruppi più estesi, che non interesserà gli admin delle chat multiple con amici e familiari.

Nello stesso aggiornamento, Whatsapp introdurrà anche sei nuove emoji neutre per rispettare tutti i generi, come si può vedere nel tweet presente in calce pubblicato proprio da WABetainfo.

Gli sviluppatori stanno puntando in maniera importante sui gruppi, e proprio qualche giorno fa sono stati introdotti i gruppi con 512 partecipanti su Whatsapp.

Nessuna informazione su quando sarà disponibile questo aggiornamento, però, e come sempre vi aggiorneremo non appena emergeranno ulteriori dettagli.