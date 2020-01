Whatsapp supera i 5 miliardi di download su Android

Nuovo importante traguardo raggiunto da Whatsapp sul Google Play Store di Android dove la popolare applicazione di messaggistica istantanea di Facebook ha superato quota 5 miliardi di download. Il negozio del motore di ricerca nella scheda dell'app non indica il numero preciso, ma ha aggiornato il range delle installazioni.

Solo 12 applicazioni, compreso Whatsapp, fanno parte di questa ristretta cerchia. L'elenco comprende: Google Play services, Youtube, Google, Chrome, Google Text-to-speech, Google Maps, Gmail, Google Play Music, Facebook, Android Accessibility Suite, Google Drive ed appunto WhatsApp.

Come si può vedere, l'elenco è praticamente dominato dalle app di Google, che sono preinstallate sugli smartphone Android. L'ingresso in lista dell'app del colosso di Menlo Park, che è presente anche con il client ufficiale di Facebook, rappresenta quindi senza dubbio un risultato importante, che dimostra ancora una volta come Whatsapp sia ormai divenuto il metodo di comunicazione più utilizzato a livello mondiale.

Di conseguenza, questa classifica riflette anche l'impatto che hanno sulla collettività i Whatsapp down come quello di ieri, che in alcune nazioni per quasi sei ore ha reso impossibile l'invio e ricezione di messaggi multimediali (foto, video, vocali). Questa mattina inoltre è emersa l'indiscrezione che presto su Whatsapp arriveranno gli Sticker animati, in stile Telegram. Il tutto ovviamente in attesa del tema scuro.