WhatsApp ha superato TikTok: adesso è l'app non gaming più scaricata

Giusto qualche settimana fa avevamo trattato il primato di TikTok a ottobre 2020 per quel che riguarda le applicazioni più scaricate. Ebbene, adesso WhatsApp ha superato il colosso cinese.

In particolare, stando ai dati divulgati da Sensor Tower e come potete vedere mediante l'immagine presente in calce alla notizia, la classifica delle 10 applicazioni più scaricate in generale a novembre 2020, senza considerare le app gaming, è quella di seguito.

10 app più scaricate a novembre 2020

WhatsApp; TikTok; Facebook; Weather & Radar USA; Instagram; Zoom; Snapchat; Messenger; Telegram; SnackVideo.

Insomma, a quanto pare Mark Zuckerberg e soci possono gioire, in quanto, perlomeno stando ai dati di Sensor Tower, WhatsApp è stata scaricata più volte di TikTok nel corso del mese di novembre 2020. Da notare inoltre il terzo posto di Facebook e il quinto posto di Instagram, sempre facenti parte del business di Zuckerberg.

In ogni caso, va detto che i dati utilizzati per stilare questa classifica non prendono in considerazione i dati degli store Android di terze parti, ma solamente di App Store e Play Store. Il periodo in cui WhatsApp ha superato TikTok secondo i dati di Sensor Tower è quello che va dal 1 novembre 2020 al 30 novembre 2020.

Rimanendo in casa WhatsApp, vi ricordiamo che recentemente è stata aggiunta la possibilità di impostare uno sfondo diverso per ogni chat.