Whatsapp supporterà le chat di altre app come iMessage e Telegram: l'annuncio a marzo

I rumor sul supporto da parte di Whatsapp delle chat di terze parti circolano sul web da diversi mesi, ma a quanto pare l’annuncio sarebbe vicino. Gli ingegneri di Meta infatti dovrebbero comunicare i piani per implementare il supporto in Whatsapp alle chat di altre applicazioni a stretto giro di orologio, dal momento che il DMA è vicino.

In un’intervista a Wired, il direttore tecnico di Whatsapp Dick Brouwer ha affermato che l’interoperabilità con app di terze parti prenderà il via con file, messaggi di testo, video e messaggi vocali. Gli utenti dovrebbero essere in grado di scambiare messaggi da Whatsapp anche con coloro che utilizzano applicazioni come Google Messaggi, iMessage, Signal e Telegram.

I dettagli sul protocollo che verrà utilizzato però sono scarni: resta da capire in che modo Whatsapp terrà i dati protetti e che tipo di crittografia sarà utilizzata. Whatsapp a quanto pare vorrebbe che anche le altre aziende utilizzino il protocollo Signal per crittografare i messaggi, e Brouwer a Wired ha affermato che l’azienda intende adottare un approccio equilibrato per offrire una facile interoperabilità garantendo al contempo privacy, sicurezza ed integrità dei dati.

L’annuncio dovrebbe arrivare a Marzo, ovvero quando entrerà in vigore il Digital Markets Act dell’UE.