Whatsapp supporterà i messaggi di terze parti: così cambierà l'app

Come noto, la scorsa settimana l’Unione Europea ha annunciato la lista dei gatekeeper, in cui figura anche Whatsapp di Meta oltre che altri servizi. A quanto pare l’applicazione del social network non ha alcuna intenzione di perdere tempo ed è già al lavoro per conformarsi alla normativa DMA del Vecchio Continente.

Secondo quanto riportato dai colleghi di WABetainfo, nell’ultima beta dell’app per Android gli sviluppatori hanno già trovato i primi riferimenti al supporto per i messaggi di terze parti.

Come si può vedere nello screenshot presente in calce, infatti, Whatsapp sta lavorando ad una nuova sezione che rispecchierà e rispetterà a pieno le nuove normative. Ovviamente il tab ancora non è pronto ed è work in progress, ma il titolo conferma che presto Whatsapp consentirà di contattare gli utenti che non posseggono un account.

Ad esempio, un utente di Signal potrebbe essere in grado di inviare un messaggio ad un utente Whatsapp anche senza che abbia installato quest’ultima applicazione. L’obiettivo del Digital Markets Act infatti è proprio favorire l’interoperabilità tra le varie piattaforme, ed i benefici nella messaggistica per gli utenti saranno davvero importanti.

Ovviamente, la feature è ancora in fase di sviluppo e finalizzazione ed almeno al momento non sono emerse indicazioni sulla possibile data di lancio