Whatsapp sta sviluppando la Dark Mode anche per Whatsapp Web e Desktop

Dopo l'arrivo su iOS, per gli iscritti al programma beta, ora gli sviluppatori di Whatsapp stanno concentrando le loro attenzioni sulle versioni web e desktop dell'applicazione, che sono pronte ad abbracciare la Dark Mode.

A riportare la notizia, come sempre, i colleghi di WABetaInfo, secondo cui il tema scuro sarebbe dietro l'angolo e sarebbe in fase di sviluppo anche per Whatsapp Web e Whatsapp Desktop, la controparte per computer della piattaforma di messaggistica istantanea.

A conferma di ciò il blog specializzato sul mondo Whatsapp ha anche pubblicato alcuni screenshot, come quello che proponiamo in calce, che mostrano il tema scuro. Fondamentalmente i colori chiari saranno sostituiti con tonalità blu e grigie, per affaticare di meno gli occhi durante le ore notturne.

In alcune parti dell'interfaccia utente però i lavori non sono ancora conclusi, ed infatti vengono mostrate porzioni del tema chiaro di default. Al momento non esiste alcuno switch per abilitare il Dark Theme, nemmeno per gli iscritti al programma beta. Sfortunatamente, non sono stati diffuse informazioni in merito alla possibile data di lancio, ma non è escluso che Whatsapp proceda con un lancio univoco per iOS, Android ed appunto PC. A riguardo non sono arrivate indiscrezioni o indicazioni di alcun tipo. Come sempre vi terremo aggiornati.