WhatsApp ha tante novità in arrivo per gli sfondi delle chat: i dettagli dell'ultima beta

L’ultima beta di WhatsApp per Android 2.20.206.11 rilasciata pochi giorni fa continua a mostrare tante novità interessanti in arrivo nel servizio di messaggistica: dopo aver visto i cambiamenti ai messaggi archiviati, che ora diventeranno “Leggi più tardi”, ora è il turno degli sfondi di ogni singola chat e delle feature inedite implementate.

Stando a quanto riportato dai colleghi di WABetaInfo e all’immagine che potete vedere in calce all’articolo, la grande novità in arrivo nella versione beta è la possibilità di impostare uno sfondo diverso per ogni conversazione, feature che tempo fa risultava possibile soltanto per chi utilizzava versioni modificate di WhatsApp, pian piano rimosse dalla rete poiché illegali.

Non solo, ma ora gli utenti potranno anche impostare l’opacità del wallpaper per scurire così sfondi ritenuti eccessivamente luminosi o in contrasto con il tema selezionato, chiaro o scuro che sia; non mancano poi anche altri 32 nuovi sfondi Chiari e 29 Scuri, oltre che l’immancabile possibilità di selezionare un’immagine personalizzata o colori singoli – ai quali però si possono aggiungere i disegni dei Doodle presenti nello sfondo default di WhatsApp – e immagini ufficiali vecchie, una volta disponibili soltanto tramite l’applicazione WhatsApp Wallpaper apposita.

Quando arriverà questa feature su tutti gli smartphone? Non è ancora noto, dunque per ora soltanto gli iscritti alla beta Android e iOS potranno accedervi; in futuro dovrebbe però arrivare anche su WhatsApp Web, portando le novità dunque anche alla versione per browser su PC.

Altra novità dell’ultima versione beta di WhatsApp sono le numerose emoji aggiunte al servizio, tra cui figura anche la “mano all’italiana” divenuta particolarmente popolare in tutto il mondo soprattutto per vari meme comparsi in rete.