Whatsapp, tante novità dalla beta: arrivano le trascrizioni dei messaggi vocali

A poche ore dal lancio del corposo aggiornamento per gli aggiornamenti di Stato su Whatsapp, direttamente dalla beta dell’app di messaggistica istantanea di Meta per iOS ed Android, arrivano delle interessanti novità sulle funzioni in fase di sviluppo.

Partendo dalle indicazioni giunte dalla beta per iOS, Whatsapp sta lavorando su una funzione che permetterà di trascrivere i messaggi vocali, una manna dal cielo per coloro che non possono o non voglio ascoltarli e che sono affezionati ai vecchi messaggi testuali. Della feature si era parlato già nel 2021, ma poi si erano perse le tracce: evidentemente però gli sviluppatori di Meta sono tornati a lavorarci e nella beta 23.3.0.73 è ricomparsa con tanto di interfaccia grafica introduttiva.

Come si può vedere nello screenshot presente in calce, le trascrizioni non saranno accessibili in caso di mancato riconoscimento delle parole nella nota vocale o qualora dovesse essere impostata una lingua diversa. Inoltre, viene anche precisato che la trascrizione avviene in locale sul dispositivo dove vengono scaricati i pacchetti delle lingue e Whatsapp o Apple non possono accedere ai contenuti.

Sulla beta Android di Whatsapp, invece, sono emerse delle indicazioni che lasciano presagire la possibilità di programmare le chat vocali all’interno dei gruppi. La feature sarà particolarmente utile per i gruppi lavorativi, e per programmare le riunioni.