Whatsapp, tante nuove feature in arrivo: Meta mette al centro la privacy

Qualche giorno fa, Whatsapp ha ricevuto delle feature anti-scam volte ad evitare il furto di account sul servizio di messaggistica. Oggi, invece, l'applicazione di Meta si appresta a ricevere alcune novità che permetteranno agli utenti di tutelare al meglio la loro privacy online.

La prima e più interessante feature è sicuramente la possibilità di nascondere il proprio stato online a contatti specifici: la funzione era già stata introdotta in una beta di Whatsapp dello scorso luglio, ma stando a quanto riporta Engadget sarebbe ora in fase di rollout per tutti gli utenti. La funzione avrebbe lo scopo di rendere Whatsapp "tanto privato e sicuro quanto le conversazioni faccia a faccia", almeno stando a quanto riporta il CEO di Meta Mark Zuckerberg su Facebook.

La funzione potrà essere attivata nelle impostazioni, dalla schermata "controllo della presenza online", e potrà essere attivata per tutti o solo per specifici contatti: in questo caso, sarà possibile inviare messaggi ed effettuare chiamate e videochiamate senza mostrare lo stato "online" agli altri contatti con cui sono stati scambiati messaggi in precedenza.

Inoltre, Whatsapp sta anche testando il blocco degli screenshot per i messaggi effimeri, ovvero per le fotografie e i video visualizzabili una sola volta dal contatto che li riceve. Quando, lo scorso anno, Meta ha introdotto questi messaggi nel proprio servizio di messaggistica, molti utenti hanno lamentato la possibilità di effettuare screenshot, che rendeva praticamente inutile l'utilizzo della limitazione alla singola riproduzione dell'immagine o del video.

Infine, Whatsapp ha confermato su Twitter che gli utenti potranno cancellare messaggi fino a due giorni dopo l'invio in caso di ripensamento: fino ad ora, la cancellazione poteva avvenire solo su intervalli di tempo molto precisi, come un'ora, otto minuti o sedici secondi. Tutte le feature dovrebbero terminare il proprio rollout per tutti gli utenti entro la fine di agosto.