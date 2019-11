Whatsapp: il tema scuro per iOS ed Android arriverà in due versioni?

A ridosso del weekend i colleghi di WABetaInfo sono tornati a parlare del tema scuro di Whatsapp per iOS ed Android, che era emerso tempo fa in una beta. A quanto pare la modalità sarà disponibile in due salse diverse.

Con l'ultima beta dell'applicazione di messaggistica istantanea, infatti, sono state introdotte alcune indicazioni che lasciano presagire la possibilità di provare due possibili configurazioni del tema scuro.

Il primo infatti dovrebbe utilizzare colori molto scuri, con uno sfondo nero. Secondo quanto riferito, è possibile che questo design sia stato progettato appositamente per gli smartphone con schermi AMOLED, in cui i pixel neri sono disattivati e consumano meno batteria, in teoria.

La seconda modalità invece utilizza tonalità di grigio leggermente più chiare, ma a parte ciò sembra essere molto simile alla prima. I due temi sono accomunati dalla presenza di bolle per i messaggi blu scuro e verde e testo grigio chiaro, come emerso dalle versioni beta precedenti.

Al momento non sono emerse indicazioni sulla data di lancio dell'aggiornamento, ma a quanto pare lo sviluppo sta procedendo per il verso giusto ed è solo questione di tempo prima che gli utenti possano attivarla. Il fatto che gli sviluppatori stiano ancora sperimentando diverse opzioni però suggerisce che il rilascio non è imminente.