WhatsApp, il momento tanto temuto è arrivato: ecco la notifica sullo spazio

Dopo aver trattato una novità di WhatsApp che ha fatto infuriare molti utenti, torniamo a occuparci dell'applicazione di messaggistica istantanea. Infatti, la comparsa di una temuta notifica ricorda che un'altra modifica è ormai imminente.

I più attenti tra di voi potrebbero già essere a conoscenza della questione: d'altronde, l'annuncio dell'addio al backup illimitato su Google Drive di WhatsApp è arrivato già a fine 2023/inizio 2024. Tuttavia, la "scadenza" prevista, ovvero metà 2024, si sta adesso avvicinando in modo importante.

È così che gli utenti dell'applicazione ufficiale di WhatsApp per Android hanno iniziato a vedere comparire, recandosi nelle Impostazioni di quest'ultima (e selezionando prima il riquadro "Chat" e poi quello "Backup delle chat"), la notifica relativa alla novità.



Quest'ultima recita: "Nei prossimi mesi, inizieremo a usare il tuo spazio di archiviazione su Google per i tuoi backup". È poi nelle relative FAQ ufficiali di WhatsApp che vengono fornite ulteriori informazioni: "Questa modifica [...] verrà lentamente implementata per tutti gli utenti WhatsApp Android nella prima metà del 2024".

"Ti informeremo di questa modifica 30 giorni prima che si verifichi con un banner in Impostazioni > Chat > Backup chat di WhatsApp". Insomma, sembra proprio che il momento sia essenzialmente arrivato.

Per aumentare lo spazio di archiviazione dell'account, gli utenti potranno eventualmente optare per un piano a pagamento Google One.

