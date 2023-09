Forse ci siamo: Whatsapp sta testando l'app per iPad, finalmente!

A poche ore dal lancio dei Canali su Whatsapp, che dalla serata di ieri sono disponibili anche in Italia, arriva la notizia che tutti gli utenti dell’applicazione di messaggistica targata Meta stavano aspettando: finalmente, potrebbe essere in arrivo la versione iPad di Whatsapp.

A quanto pare infatti sembra che l’azienda abbia iniziato i test di una nuova versione del client iOS ottimizzato per iPad. La notizia è stata riportata dai sempre ben informati colleghi di WABetaInfo, secondo cui la versione 23.19.1.71 dell’app TestFlight di Whatsapp include anche una variante per iPad.

Il primo screenshot mostra un Whatsapp che funziona esattamente come la controparte per Mac e Windows: è necessario effettuare il pairing allo smartphone attraverso la scansione di un QR Code. Sulla colonna di sinistra è mostrato l’elenco delle conversazioni, mentre sulla destra la chat corrente. Siamo quindi di fronte ad una versione praticamente identica a quella che è presente su PC da tempo, con la differenza però che funziona sull’iPad.

Non è chiaro a che punto sia lo sviluppo, tanto meno quando e se sarà disponibile. I primi rumor su Whatsapp per iPad sono emersi qualche anno fa, ed anche l’amministratore delegato dell’app Will Catchcart ne ha discusso di recente, per la contentezza di coloro che la chiedono a gran voce da tempo.