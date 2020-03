WhatsApp, torna a farsi vedere l'autodistruzione dei messaggi su Android

Le versioni 2.20.83 e superiori dell'applicazione Beta di WhatsApp per Android, in rilascio in questi giorni, nascondono una nuova funzionalità interessante, stando a una scoperta fatta dai soliti appassionati.

In particolare, come riportato da WaBetaInfo, è tornata a farsi vedere la funzionalità legata all'autodistruzione dei messaggi. Questa possibilità aveva già fatto parlare di sé un po' di tempo fa, ma adesso l'opzione sembra comparire anche nelle chat singole (oltre che in quelle di gruppo).

Abbiamo provato, previa iscrizione al programma Beta, a utilizzare questa funzionalità nella versione 2.20.85 dell'applicazione scaricata direttamente dal Play Store, ma al momento sembra che l'autodistruzione dei messaggi non sia ancora accessibile. È in fase di lavorazione (come confermato anche da WaBetaInfo) e probabilmente va attivata in qualche modo tramite codice.

In ogni caso, sono stati rilasciati degli screenshot che mostrano il funzionamento di questo possibilità. Ebbene, le opzioni disponibili per la rimozione automatica dei messaggi sembrano essere un'ora, un giorno, una settimana, un mese e un anno. Scrivete un messaggio e quest'ultimo viene cancellato tra un anno.

Insomma, sembrano essere in arrivo delle novità interessanti per chi utilizza WhatsApp e, a quanto pare, avremo modo di mettere le mani su questa funzionalità nelle prossime versioni dell'applicazione Beta. Staremo a vedere: sicuramente non mancheremo di tenervi informati sull'evoluzione della piattaforma di messaggistica istantanea.