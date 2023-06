Whatsapp, torna la truffa 'Ciao mamma, mi è caduto il telefono': come difendersi

Giugno 2023 si apre con una vecchia truffa di Whatsapp che purtroppo si è nuovamente riaffacciata sugli smartphone degli italiani. Si tratta di una truffa che inizia con un apparente messaggio innocente.

“Ciao mamma mi è caduto il telefono. Questo è il mio nuovo numero”: questo il testo del messaggio a cui poi ne seguono altri dove i truffatori mettono in scena un presunto problema familiare più o meno grave e chiedono ai malcapitati di inviare denaro via bonifico istantaneo. Sui social le segnalazioni ogni giorno aumentano e c’è chi ha riportato screenshot in cui si vede come i malviventi chiedano fino a 5000 mila Euro.

Come difendersi? A fare chiarezza è il Commissariato di Polizia di Stato Online, il quale sottolinea che queste truffe “spesso si presentano come messaggi inoffensivi che in realtà hanno lo scopo di agganciare la vittima per esortarla a comunicare dati personali”. Secondo i Poliziotti, “se ricevi un messaggio da tuo figlio che ti avvisa di aver rotto il telefono e ti chiede di salvare il suo nuovo numero tra i contatti della rubrica potrebbe trattarsi di una truffa. Al primo messaggio seguiranno richieste insolite di denaro, la ricarica di una carta prepagata, le credenziali per accedere al conto corrente”.

I metodi per difendersi sono i soliti: non rispondere al messaggio, eliminare la conversazione, non fornire mai le coordinate bancarie a sconosciuti, non salvare il numero nella rubrica e bloccarlo.

Ricordiamo che nelle ultime ore è arrivato anche in Italia l’aggiornamento che permette di modificare i messaggi Whatsapp.