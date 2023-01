Whatsapp, trasferire le chat tra due smartphone Android sarà più facile

A metà dello scorso anno, è stata lanciata la funzione che permette di spostare le chat Whatsapp da Android ad iOS. Ora, a giudicare da quanto emerso, l’applicazione di Meta è al lavoro per ottimizzare e migliorare il sistema di trasferimento delle conversazioni tra due smartphone Android.

Come si può vedere direttamente nello screenshot presente in calce, proveniente dalla beta, l’opzione per effettuare il trasferimento delle conversazioni sarà visibile direttamente nelle impostazioni dell’applicazione e permetterà di migrare facilmente la cronologia delle conversazioni dal telefono ad un altro dispositivo Android senza passare per il backup su Google Drive ma trasferendole direttamente al nuovo telefono acquistato.

Ovviamente, sottolinea lo stesso blog, resta comunque valido il consiglio di eseguire il backup su Google Drive dal momento che affidandosi al cloud è possibile recuperare le chat qualora dovesse succedere qualcosa allo smartphone o in caso di furto o smarrimento.

Con questa nuova funzione però Whatsapp vuole velocizzare ulteriormente il processo senza la necessita di aggiornare il backup su cloud. Non è chiaro quando e se sarà disponibile al pubblico però.

Ricordiamo che dallo scorso 1 Gennaio 2023, Whatsapp non funziona più su alcuni modelli di iPhone e di smartphone basati su versioni più datate di Android. La società ha spiegato che preferisce puntare su software più recenti.