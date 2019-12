Whatsapp trova l'accordo con Any.do: creare promemoria sarà più facile

Whatsapp ha annunciato di aver siglato un accordo con Any.do, che porterà a dei miglioramenti importanti in termini di utilizzo dell'applicazione. Gli utenti infatti saranno in grado di creare promemoria durante la giornata direttamente dall'app di messaggistica, tramite un bot dedicato.

In un post pubblicato sul blog ufficiale, Any.do spiega che per creare un promemoria gli utenti non bisognerà fare altro che mandare un messaggio al bot, scrivendogli in maniera discorsiva ciò che si deve fare. Ad esempio, indicando "ricordami di andare al supermecato" o "ricordami di andare in lavanderia", il robot provvederà ad attivare il reminder all'ora desiderata, da indicare ovviamente durante la conversazione.

Un aspetto molto interessante è dato dal fatto che Any.do sarà in grado di riconoscere i messaggi inoltrati, il che sarà particolarmente utile per non dimenticare le richieste fatte da altri contatti.

La novità approderà nelle prossime settimane su Android, iOS, Whatsapp Web, Mac e Pc, ma sarà accessibile solo da coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento Premium di Any.Do.

L'attivazione avverrà attraverso le impostazioni di Any.do, nel pannello "Integrazioni", dove sarà aggiunta la voce per Whatsapp. La verifica avviene inserendo il proprio numero di telefono ed inserendo il codice ricevuto.

Una novità senza dubbio interessante, che si aggiunge a quelle introdotte con l'ultimo aggiornamento.