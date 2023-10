WhatsApp e la truffa delle chiamate dall'estero anche in Italia: fate attenzione

Dopo aver trattato la questione degli SMS che cercano di impersonare Intesa Sanpaolo, torniamo a fare riferimento a una truffa che si sta purtroppo diffondendo anche in Italia. Questa volta è coinvolto il mondo delle applicazioni di messaggistica istantanea, visto che si fa riferimento a chiamate WhatsApp dall'estero.

Sì, avete capito bene: come potete vedere anche nello screenshot presente in calce, alcuni utenti italiani stanno riscontrando la presenza di chiamate estere perse nell'apposita sezione dell'app. Queste ultime, che a quanto pare sono semplicemente rapidi squilli (visto che i malintenzionati sembrano puntare a non dare modo di rispondere alla persona coinvolta), vedono di mezzo prefissi come +234 (Nigeria), +64 (Nuova Zelanda), +41 (Svizzera), +967 (Yemen) e così via.

Si tratta di una situazione segnalata in passato anche all'estero, come riportato, ad esempio, da India Today e Hindustan Times, che adesso sta però approdando in Italia. Se anche voi notate chiamate di questo tipo, evitate assolutamente di richiamare. Non è del tutto chiaro quali siano i metodi utilizzati dai malintenzionati, visto che potrebbero anche esserci di mezzo più schemi, ma queste "tecniche" vengono usualmente utilizzare per provare a ottenere dati sensibili (ad esempio, accedere malevolmente all'account WhatsApp della vittima).

Ciò che viene consigliato di fare, oltre a evitare di richiamare (quindi potreste voler cancellare la cronologia delle chiamate per evitare di incappare in pressioni non volute), è prendere nota del numero da qualche parte e aggiungerlo ai contatti, così da poterlo poi bloccare e segnalare a WhatsApp. In questo modo, potrete non ricevere più chiamate da quel numero e al contempo metterete a conoscenza la piattaforma della questione.

Per il resto, potreste voler silenziare le chiamate da numeri sconosciuti. Per fare questo dai menu dell'applicazione WhatsApp per dispositivi mobili, vi basta entrare nell'area "Privacy" e selezionare l'opzione "Chiamate". Così facendo, potrete spostare su ON la voce "Silenzia le chiamate da numeri sconosciuti", così quantomeno da non venire disturbati più di tanto da queste ultime (che però continueranno a comparire nella scheda "Chiamate" e nelle notifiche).