Whatsapp e la nuova truffa 'ho cambiato numero': cos'è e come difendersi

Dopo la truffa del “Mi Manchi” su Whatsapp, la piattaforma di messaggistica istantanea targata Meta continua ad essere oggetto dei malviventi informatici ed ancora una volta siamo qui a spiegare come mettervi al riparo dal furto di dati ed account.

Questa nuova truffa è stata soprannominata “ho cambiato numero”, dal momento che riprende proprio il messaggio che viene inviato ai malcapitati, spesso mamme che possono inconsapevolmente cadere nel tranello.

Nel messaggio si elegge quanto segue: “Ciao mamma, ho rotto il cellulare e ho dovuto cambiare numero. Questo è quello nuovo, quindi salvalo e cancella l’altro”.

Rispondendo al messaggio, se ne ricevono altri a stretto giro di orologio, contenenti richieste di fornire dati ed informazioni sensibili. In alcuni casi le malcapitate vittime hanno inviato soldi su carte ricaricabili a seguito dell’arrivo di richieste per il carburante, ma sarebbero anche arrivati anche messaggi in cui si invitavano a fornire le credenziali del conto in banca, che “sono andate perse assieme al vecchio numero”.

In casi come questi, il consiglio è di cancellare immediatamente i messaggi e non rispondere, sebbene questi possano sembrare verosimili e veritieri. Una buona pratica potrebbe anche essere rappresentata dalla segnalazione ed il blocco del numero da cui si ricevono, in quanto potrebbe inviarne altri.