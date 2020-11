WhatsApp, l'ultima beta per Android modifica i messaggi archiviati

Nella giornata di oggi abbiamo già parlato dell’ultima versione beta 2.20.206.11 dell’app di WhatsApp per Android rilasciata al pubblico, ma ci sarebbero anche novità molto interessanti per quanto riguarda i famosi messaggi archiviati, poiché gli sviluppatori starebbero pensando di modificarla con nome e feature inedite.

Secondo quanto riportato dai colleghi di WABetaInfo, infatti, il servizio di messaggistica per smartphone più utilizzato al mondo starebbe lavorando per cambiare la sezione Archiviate con la sua “versione 2.0” chiamata ora “Leggi più tardi” in cui ogni chat in essa inserita non mostrerà nessuna notifica quando arriveranno nuovi messaggi. Come potete osservare anche nell’immagine presente in fondo all’articolo, anziché essere sotto tutte le altre chat principali la nuova sezione verrà spostata in cima.

Ma questa funzionalità, in realtà, l’avevamo già vista con un nome diverso: nella beta 2.20.206.2 di WhatsApp per Android era infatti nota come “modalità Vacanza” e aveva il medesimo funzionamento, dunque questa modifica sembrerebbe essere solamente un perfezionamento giusto prima del rilascio definitivo nella versione stabile. Non manca nemmeno una impostazione dedicata alla nuova scheda, che permetterà di passare dall’opzione Vacanza usata per non ricevere notifiche, a quella classica di Archiviate che sposta le chat con messaggi nuovi nella lista delle conversazioni principali, avvertendo quindi a tutti gli effetti l’utente della novità.

Attualmente la feature è ancora in fase di sviluppo e dunque soggetta a cambiamenti, ma come sempre vi aggiorneremo se necessario. Intanto ricordiamo che WhatsApp finalmente ha i famosi messaggi effimeri sia su Android che iOS, ovvero testi che scompaiono dalla chat dopo 7 giorni dalla lettura.