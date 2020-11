WhatsApp, l'ultima beta permetterà di mutare i video e cambierà le FAQ

Dopo le novità riguardanti gli sfondi delle chat viste nell’ultima beta di WhatsApp per Android versione 2.20.206.11, ora gli sviluppatori del servizio di messaggistica hanno rilasciato due aggiornamenti rispettivamente alle versioni 2.20.207.2 e poi 2.20.207.3 con altri piccoli cambiamenti ai contenuti multimediali e alle FAQ nell’app.

Partendo dal primo update per ordine cronologico, la versione 2.20.207.2 introduce finalmente una funzionalità che permetterà di mutare i video registrati direttamente con la fotocamera di WhatsApp prima di inviarli ai propri contatti. Come mostrato nell’immagine presente in calce all’articolo e catturata dai colleghi di WABetaInfo, per usarla basterà premere sull’icona della cassa. Essendo però ancora in fase di sviluppo, probabilmente gli sviluppatori si riserveranno la possibilità di cambiarne il funzionamento o integrare anche altre modifiche sempre relative ai filmati.

La beta 2.20.207.3, invece, ha un cambiamento apparentemente più semplice notato anche nella beta di WhatsApp per iOS: al posto della sigla FAQ (Frequently Asked Questions) nella sezione Aiuto, ora apparirà “Centro aiuti” o Help Center. Il contenuto dovrebbe rimanere lo stesso, ma dobbiamo ricordarci che la versione 2.20.202.7 aveva introdotto la chat diretta con il servizio clienti per porre loro ogni domanda relativa al funzionamento dell’app e a eventuali problemi. Alla luce di questo, molto probabilmente la scheda Help Center avrà anche altre funzionalità come questa e altre ancora.

Tra le altre novità in arrivo nella versione stabile di WhatsApp ci sono anche i nuovi messaggi archiviati, raccolti ora nella sezione “Leggi più tardi” e che, salvo cambiamenti nelle impostazioni, non mostreranno alcuna notifica quando i contatti vi scriveranno.