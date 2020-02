Whatsapp: ultimi ritocchi al tema scuro prima del lancio. Le novità

Il tema scuro di Whatsapp è disponibile in beta da qualche settimana, segno che lo sviluppo è ormai concluso e manca davvero poco prima di poterlo attivare. Nel frattempo però gli sviluppatori stanno apportando le ultime modifiche alla feature, come scovato dai colleghi di WABetaInfo.

Secondo quanto affermato, nell'ultima beta di Whatsapp (2.20.13) è stato introdotto il pannello "Dark Solid Colors", che permette di modificare la tonalità del tema scegliendo tra nero, marrone scuro, blu scuro, verde oliva scuro, viola scuro e color velluto scuro.

Nel momento in cui si selezionerà una di queste opzioni, l'applicazione sostituirà il colore con quello scelto nell'apposito tab.

Interessante anche notare come nell'aggiornamento 2.20.29 della beta Whatsapp abbia rimosso l'opzione per il risparmio energetico sui dispositivi basati su Android 9 e versioni precedenti.

Insomma, la sensazione è che siamo davvero agli ultimi ritocchi, sebbene al momento ancora non siano state diffuse indicazioni in merito alla data di disponibilità. L'app però presto si tingerà di scuro, per la contentezza di tutti coloro che hanno chiesto la funzione.

Qualche giorno fa sempre WABetaInfo ha riportato l'indiscrezione secondo cui la società di Mark Zuckerberg starebbe progettando una funzionalità di trasferimento rapido dell'account Whatsapp, che non richiederà la classica autenticazione nel momento in cui si passa il proprio profilo da un dispositivo all'altro.