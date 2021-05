WhatsApp, l'ultimo update permette di velocizzare i messaggi vocali

WhatsApp negli ultimi mesi ha continuato a lavorare sulla feature per velocizzare i messaggi vocali, da noi segnalata poco più di un mese fa in una versione beta del servizio di messaggistica. Ebbene, con l’ultimo aggiornamento ufficiale reso disponibile su Android e iOS finalmente è possibile “mettere il turbo” agli audio.

Per tutti coloro che non amano i messaggi vocali chilometrici inviati da amici, parenti, colleghi di lavoro o chi altro, l’ultima versione stabile di WhatsApp offre la soluzione perfetta: una volta ricevuto il messaggio audio, sarà sufficiente avviare la sua riproduzione e al posto della immagine di profilo del mittente apparirà un indicatore della velocità. Le impostazioni implementate dagli sviluppatori sono 1x, 1,5x e 2x, arrivando quindi fino a una durata dimezzata rispetto quella originale.

Una volta selezionata una delle tre opzioni, essa resterà attiva anche per messaggi vocali ascoltati in seguito. Per cambiare nuovamente la velocità sarà sufficiente premere nuovamente sul moltiplicatore e il ciclo ripartirà dall’opzione originale 1x. Ricordiamo che la feature è ancora in fase di rollout, ergo potrebbe non essere disponibile per tutti a seconda anche della versione di Android sul proprio smartphone. In ogni caso, basterà recarsi sul Google Play Store e aggiornare l’applicazione di WhatsApp (se l’update è disponibile), verificando infine la presenza della funzionalità; se assente, basterà attendere la patch successiva.

Restando nel mondo di WhatsApp, di recente in Italia si sta diffondendo una nuova truffa per rubare gli account tramite messaggi falsi che traggono in inganno gli utenti meno esperti.