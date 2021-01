WhatsApp userà le Storie per informarci sull'aggiornamento della privacy

In seguito alla confusione generata dalle polemiche riguardanti il nuovo aggiornamento delle condizioni sulla privacy e in particolare sulla condivisione dei dati con Facebook, Whatsapp ha deciso di posticipare la data dell'update al 15 maggio 2021, con la speranza di riuscire a informare e rassicurare quanti più utenti possibile.

La società del gruppo Facebook ha intrapreso una corposa campagna informativa, partita con un'infografica omnicomprensiva e sfociata infine con una serie di messaggi a chiare lettere pubblicati sulle Storie del profilo ufficiale di Whatsapp, disponibili nella pagina dedicata dell'applicazione mobile.

Le Storie saranno solo il primo tassello di una lunga battaglia che terrà occupata l'azienda per i prossimi mesi, in cui dovrà anche riuscire a dimostrare la genuinità delle nuove condizioni contrattuali anche in sede ufficiale, dal momento che l'antitrust di numerosi Paesi si sta muovendo per avviare indagini in merito, compreso il Garante per la protezione dei dati personali.

Nel comunicato ufficiale sul blog di Whatsapp, l'azienda ci tiene innanzitutto a rassicurare gli utenti che "WhatsApp si fonda su un concetto semplice: tutto ciò che condividi con familiari e amici rimane tra voi" specificando inoltre che "né WhatsApp né Facebook possono vedere i tuoi messaggi privati. Ed è per questo motivo che non teniamo traccia delle persone che chiami o a cui invii messaggi. WhatsApp non può nemmeno vedere la posizione da te condivisa e non condivide i tuoi contatti con Facebook".

Infine, il team ribadisce che "L'ultimo aggiornamento non cambia nulla di tutto questo" poiché "questo aggiornamento include modifiche che riguardano nuove opzioni facoltative a disposizione degli utenti che desiderano comunicare con le aziende su WhatsApp".

Possiamo solo augurarci che la questione si risolva nel modo migliore possibile. Nel frattempo i download di Whatsapp continuano a calare in favore di Signal e Telegram.