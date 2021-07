Whatsapp, gli utenti iPhone presto potranno scegliere la qualità delle immagini

Dopo aver scoperto come inviare messaggi che durano 7 giorni, torniamo a guardare al futuro di Whatsapp per una nuova, interessante funzionalità che presto dovrebbe arrivare sui dispositivi iOS.

Come intuibile dallo screenshot pubblicato da WABetaInfo, la nuova feature di Whatsapp riguarda proprio la possibilità di scegliere la qualità delle immagini da inviare, quindi il livello di compressione delle stesse. Questa interessante novità è stata scovata all'interno della build Beta 2.21.150.11 per iOS e i formati di compressione disponibili consentono di ridurre o addirittura aumentarne la qualità rispetto agli standard attuali, particolarmente aggressivi in termini di riduzione del dettaglio.

La funzionalità è disponibile all'interno delle impostazioni dell'applicazione, dopo essersi opportunamente iscritti al programma Beta tramite TestFlight, nella sezione Spazio e dati, alla voce Qualità di upload. Le tre modalità sono:

Automatica

Migliore qualità

Risparmio dati

A proposito della modalità a qualità migliorata, WABetaInfo ha commentato che "non significa che stai inviando foto con la qualità originale, ma l'algoritmo utilizzato per comprimere le foto sarà più leggero, mantenendo circa l'80% della qualità originale. Se la cornice dell'immagine è più grande di 2048 × 2048, potrebbe essere ridimensionata. I valori di qualità precedenti erano molto diversi".

Ricordiamo che questa funzionalità aveva già fatto la sua prima apparizione su Android qualche giorno fa.