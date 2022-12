Whatsapp, una valanga di novità per le chiamate: arriva la modalità PiP su iOS

Whatsapp ha annunciato le novità apportate e le migliorie introdotte al sistema di chiamate e videochiamate interno nel corso dell’anno e quelle che nel corso delle prossime settimane saranno disponibili sugli smartphone di milioni di utenti.

L’applicazione di messaggistica targata Meta ha introdotto le videochiamate con 32 persone, un numero quattro volte superiore al precedente. L’app però dà anche la possibilità di inviare messaggi ai partecipanti alle call o silenziarli attraverso una pressione prolungata sul nome utente.

Sulla scia di quanto fatto anche da altre applicazioni simili, Whatsapp ha facilitato la partecipazione alle chiamate con l’aggiunta di un sistema di link da condividere.

Modifiche anche al design delle chiamate di Whatsapp (che sono crittografate end-to-end di default): gli sviluppatori hanno annunciato l’arrivo della modalità PiP su iOS, attualmente in fase di beta testing ed in via di implementazione nel 2023. Questa consentirà di ridurre ad icona la schermata della videochiamata su iPhone, per consentire di accedere a documenti o svolgere altre attività in contemporanea.

Whatsapp ha anche introdotto le forme d’onda colorate per facilitare l’identificazione della persona che sta parlando se ha la fotocamera spenta. Introdotto, infine, un banner di notifica durante la chiamata quando un nuovo partecipante si aggiunge al gruppo.

“Apporteremo nuovi miglioramenti il prossimo anno per continuare a offrire chiamate private di alta qualità su WhatsApp, ovunque nel mondo” è la promessa del team.