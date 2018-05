Whatsapp: via all'integrazione di Instagram e Facebook Video per la modalità PiP

Nuovo aggiornamento per la versione iOS di Whatsapp, che arriva ad una settimana di distanza dalla conferenza tenuta all'F8 Conference dal CEO, Mark Zuckerberg, il quale ha svelato le novità in arrivo sull'applicazione nel corso dei prossimi mesi.

Il pacchetto, che porta l'applicazione alla versione 2.18.51, introduce la possibilità di guardare video in-app attraverso la modalità picture-in-picture anche per i filmati pubblicato su Instagram e Facebook. Ciò significa che ora, oltre a quelli di YouTube, sarà possibile guardare video direttamente nell'applicazione, senza dover per forza uscire.

In precedenza, infatti, nel momento in cui gli utenti facevano clic su un link Instagram o Facebook ricevuto nella conversazione e contenente un filmato, l'applicazione apriva automaticamente il client dedicato. Grazie all'ultimo aggiornamento, la riproduzione di video in-app sarà supportata anche da Instagram e Facebook. Almeno nel momento in cui vi stiamo scrivendo, però, l'opzione ancora non sembra essere stata attivata, ma i gestori sostengono che lo sarà a breve.

Il funzionamento però sarà molto simile alla controparte di YouTube: si aprirà direttamente nella conversazione una finestra "a bolla" con tanto di comandi Play e Pausa per controllare la riproduzione dei filmati. La finestra potrà essere spostata e si potrà anche passare alla modalità a schermo intero.